Jeep Wrangler попрощался с двигателем V8

Марка Jeep показала последний Wrangler с V8. Внедорожник Wrangler Rubicon 392 Final Edition стоимостью почти 100 тысяч долларов будет продаваться в США, Канаде и других странах, но его тираж ограничат 3700 экземплярами. Главное отличие от обычного Wrangler Rubicon 392 — лифт подвески, усиленная защита порогов, «кенгурятник» и лебедка Warn с тяговым усилием 3,6 тонны. Штатно Rubicon 392 Final Edition также оснащен пакетом Xtreme 35, который положен всем машинам 2024 модельного года.

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Марка Jeep, как и другие бренды концерна Stellantis, прощается с «восьмерками» HEMI. Последней машиной с таким двигателем станет Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Внедорожник выпустят в количестве 3700 штук (3300 для Штатов, 300 — для Канады, 100 — для остального мира) и будут продавать в США за 99 995 долларов, что соответствует 9,15 миллиона рублей. Как и все 392-е «Рубиконы» 2024 модельного года, он получит пакет Xtreme 35 с 35-дюймовыми шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, а отличительной чертой станет расширенный список оборудования.

Помимо эксклюзивных наклеек, финальные внедорожники получат увеличенный до 295 миллиметров дорожный просвет, лебедку Warn, усиленную защиту порогов и «кенгурятник». Салон будет щеголять отделкой из кожи «наппа», прострочкой Mayan gold и акцентами Tupelo, зарезервированными за спецверсией. О принадлежности к особой серии расскажут медальон на рычаге коробки передач, а также специальная табличка на двери багажника. Стандартными для машин к тому же будут откидной столик Mopar и набор инструментов из 83 предметов. А вот бортовой компрессор останется опцией.

© Jeep

Под капотом Wrangler Rubicon 392 стоит «атмосферник» HEMI 6.4, развивающий 481 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат TorqueFlite 8HP75 и двухступенчатая раздаткой. Ещё у Rubicon 392 есть функциональный воздухозаборник Tri-Level Hydro-Guide, функция Torque Reserve, которая создаёт запас крутящего момента при старте с двух педалей, и алгоритм смены передач AMax, согласующий стратегию переключений с доступной тягой. Всё вместе позволяет ему разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунды и проходить стандартную дрэговую дистанцию (402 метра) за 13 секунд.