Раскрыта дата премьеры обновлённого Aurus Senat

Российский производитель роскошных автомобилей анонсировал скорый дебют рестайлингового седана. По предварительным данным, презентация модели состоится 7 мая 2024 года, а производство новинки начнётся в конце месяца.

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Никаких подробностей о техническом оснащении и планируемых доработках Senat пока нет. Актуальная версия машины оснащается гибридной силовой установкой на базе твин-турбо V8, развивающей 598 лошадиных сил. Сочетается с агрегатом девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.

Ранее создатель Aurus рассказал о разработке дизайна роскошного седана. При создании люксовых отечественных автомобилей дизайнеры столкнулись с массой сложностей, в том числе с крайне негативными отзывами о внешнем оформлении прототипа первой модели в линейке. Об этом сообщил шеф-дизайнер компании Юрий Черненко.

Помимо этого, сообщается, что бывший завод Toyota в Петербурге загрузят выпуском моделей бизнес-класса. Для этого российский Aurus привлечёт технологического партнёра. Всего планируется выпуск четырёх новых моделей. Такую информацию озвучил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на полях выставки «Россия».

Тем временем эксперт Субботин назвал машины Aurus кустарными. На настоящий момент, по мнению специалиста, ни о каком массовом выпуске премиальных отечественных автомобилей речи не идёт. На это указывает ряд верных признаков. Серийным производство в Татарстане не стало.