Глава АвтоВАЗа рассказал о дате премьеры Lada Iskra. Все-таки это будет ПМЭФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил ранее появившуюся информацию о дате премьеры новой Lada Iskra.

"Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra", - цитирует главу АвтоВАЗа агентство ТАСС.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открывает стартует в этом году 5 июня.

Пока неизвестно, будет ли представлено семейство Lada Iskra в полном составе или ограничатся показом одной из версий: седана или универсала, у которого, напомним, также будет кросс-версия.

Дизайн "Искры" был рассекречен на патентах, ещё ранее в Сети опубликовали "живые" фото салона модели.