У Isuzu D-Max будет электрическая версия, рама и полный привод

Розеточный вариант дебютировал со 177-сильной установкой. Новое исполнение будет глобальным, полномасштабные продажи планируют начать в следующем году.

© Колеса.ру

Таиландское подразделение японской компании Isuzu провело пресс-конференцию, посвященную своему «зеленому» будущему. И там же состоялся первый показ электроверсии пикапа D-Max. Это пока еще концепт с незатейливой приставкой EV, но при этом уже объявлен срок запуска в серию – на конвейер таиландского завода (предприятие делает и дизельные Isuzu D-Max) такой грузовик встанет в 2025 году, а продавать его планируют не только на производственной родине, но также в Австралии, Европе и других странах, где развита соответствующая инфраструктура.

Электрокар создан на базе «традиционного» D-Max, так что он сохранил рамную конструкцию. Концепт представлен с четырехдверной кабиной и двухмоторным полным приводом. Спереди установлен 54-сильный электромотор, сзади – 122-сильный. Совокупная отдача Isuzu D-Max EV Concept составляет 177 л.с. и 325 Нм. Грузоподъемность – 1 тонна. Заявленная максимальная скорость – «более 130 км/ч».

Пикап укомплектован литий-ионной батареей емкостью 66,9 кВт*ч, но запас хода официально еще не озвучен. Таиландские профильные СМИ пишут, что Isuzu стремится к дальнобойности примерно в 300 км. Правда, пока нет данных о том, по какому циклу рассчитан этот показатель.

Внешне от дизельного брата электрический пикап отличается оформлением передней части: на месте радиаторной решетки красуется заглушка с прорезями, вдобавок концепту достались новые декоративные плашки. Интерьер не показали. Скорее всего, внутри электрический D-Max повторит «традиционные» версии.

Вместе с электрическим пикапом представили еще и мягкогибридную версию MHEV: у такого Isuzu D-Max младший турбодизель 1.9 имеет довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Но сроки старта продаж этой модификации не названы, в компании лишь отметили, что находятся в процессе изучения рынка. Не исключено, что сначала Isuzu посмотрит на успехи мягкогибридного пикапа Toyota Hilux.