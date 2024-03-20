Jeep Wrangler расстаётся с мотором V8: анонсирована версия Rubicon 392 Final Edition

Корпорация Stellantis продолжает прощаться с бензиновыми двигателями V8 семейства HEMI, на Jeep Wrangler такой двигатель есть только у версии Rubicon 392, в этом году она будет снята с производства.

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Серийный Rubicon 392 дебютировал осенью 2020 года, он предлагается только в длиннобазном 5-дверном исполнении и является самым дорогим в гамме Jeep Wrangler, цифра 392 указывает на рабочий объём двигателя в кубических дюймах, то есть на 6,4 л. Максимальная отдача легендарного атмосферного V8 HEMI под капотом Jeep Wrangler составляет 476 л.с. и 637 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Wrangler Rubicon 392 разгоняется за 4,5 с. Двухрежимная система выхлопа позволяет где-нибудь в степях в полной мере насладиться рёвом V8.

По сравнению с другими версиями внедорожника Rubicon 392 имеет усиленную раму, усиленную подвеску и более мощные тормоза. В системе полного привода используется автоматическая муфта отбора мощности на переднюю ось, но её можно принудительно заблокировать. В раздаточной коробке есть понижаются передача — 2,72.

В прошлом году Rubicon 392 пережил плановый рестайлинг вместе со всем семейством Wrangler, а сегодня представлен прощальный Rubicon 392 Final Edition (показан на заглавной фотографии, других, к сожалению, нет).

Особенности «финального издания» — это увеличенный с 262 до 294 мм дорожный просвет (глубина преодолеваемого брода вросла с 825 до 876 мм), усиленные пороги, передний бампер с интегрированными и в него лебёдкой и кенгурятником, 17-дюймовые колёса бронзового цвета с бедлоками, 35-дюймовые «зубастые» шины, эксклюзивные чёрно-бронзовые декоративные наклейки на капоте и передних крыльях, памятные таблички и медальоны, обитый чёрной наппой салон с золотистыми вставками. Кроме того, в оснащение входит расширенный набор инструментов (83 предмета).

Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition будет выпущен тиражом 3700 экземпляров, из которых 3300 предназначены для США, 300 для Канады и всего 100 для остального мира. В США Rubicon 392 Final Edition стоит от 99 995 долларов (плюс 1895 долларов за доставку), тогда как стандартный Rubicon 392 текущего модельного года стоит от 92 140 долларов (плюс доставка).

В январе этого года с двигателями V8 начал прощаться кроссовер Dodge Durango, но 5,7-литровый V8 HEMI всё ещё доступен на пикапе Ram 1500 Classic. Дебютировавший в начале этого года Dodge Charger нового поколения двигателей V8 уже не имеет, им на смену пришла рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестёрка» из нового семейства Hurricane.