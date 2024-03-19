Названы самые популярные марки авто, которые ввозят по параллельному импорту

За прошлый год на долю параллельного импорта пришлось 13 процентов от годового объема продаж новых машин в России, что равняется 150 тысячам импортных легковушек. Реализация автомобилей по этой схеме стала устойчивым источником дохода ряда компаний. Соответствующая информация указана в пресс-релизе компании «АвтоСкидка», имеющемся в распоряжении «Вечерней Москвы».

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Так, на Дальнем Востоке по этой схеме завозят новые и подержанные автомобили с двигателем объемом от 1 до 1,8 литра из Японии и Южной Кореи. Такой транспорт выкупают водители по всей России. Наибольших успехов пользуются модели таких известных брендов, как Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki.

Кроме того, вырос потребительский спрос на праворульные европейские автомобили, которые везут из Японии: Audi, Mercedes и BMW.

Эксперты дали прогнозы относительно того, как будет развиваться отечественный авторынок в 2024 году. В базовой модели прогноза предполагается, что в наступившем году в России будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых машин.

Китайские автомобили обладают низкой защитой от электронного взлома, из-за чего их легко угнать. Об этом сообщили эксперты портала «Авторевю».