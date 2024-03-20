BMW начинает отзыв EGR Cooler, который коснется 800 000 автомобилей

Автомобильное издание Auto Motor und Sport сообщает, что компания BMW инициировала масштабный отзыв, который коснется почти всех дизельных моделей серий 2021 и 2022 годов, из-за опасности возгорания. Планируется отозвать около 800 000 автомобилей по всему миру.

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Проблема заключается в возможности утечки гликолевой жидкости из охладительной системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), что в крайних случаях повышает риск возгорания автомобиля. Впервые эта проблема привлекла к себе внимание в декабре 2020 года, когда издание Auto Motor und Sport сообщило об отзыве 500 499 автомобилей почти всех серий BMW (дизельные модели от первой до седьмой серии, а также X1, X3, X4 и X5), что свидетельствует о широком распространении проблемы в модельном ряду марки.

Под отзыв попали машины с дизельными двигателями N47, N57 и B47. Компания BMW признала, что ранее принятые меры по устранению утечки были недостаточными, что привело к опасным последствиям – повышения вероятности возгорания автомобиля. Эта проблема вызвала повышенное внимание со стороны Федерального автотранспортного ведомства (KBA), представители которого активно контролируют безопасность транспортных средств.

В 2021 году BMW USA отозвала 50 404 автомобиля, оснащенных модулем рециркуляции отработавших газов (EGR) со встроенным охладителем: • 2013-2018 модельные года 328d, 328d xDrive, • 2014-2018 модельные года 328d Sports Wagon, 328d xDrive Sports Wagon, • Модельный год 2014-2016 535d, 535d xDrive, • Модельный год 2015 740Ld xDrive, • 2015-2017 X3 xDrive28d SAV, и • дизельный X5 xDrive35d SAV модельного года2014-2017. Владельцы перечисленных моделей могут напрямую обращаются в центры обслуживания BMW с целью устранения утечки охлаждающей жидкости. Источник: Motor Press Stuttgart via BimmerToday