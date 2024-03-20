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Отзыв BMW EGR Cooler, который коснется 800 000 автомобилей

Автомобильное издание Auto Motor und Sport сообщает, что компания BMW инициировала масштабный отзыв, который коснется почти всех дизельных моделей серий 2021 и 2022 годов, из-за опасности возгорания. Планируется отозвать около 800 000 автомобилей по всему миру.

BMW начинает отзыв EGR Cooler, который коснется 800 000 автомобилей
© rubmw

Проблема заключается в возможности утечки гликолевой жидкости из охладительной системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), что в крайних случаях повышает риск возгорания автомобиля. Впервые эта проблема привлекла к себе внимание в декабре 2020 года, когда издание Auto Motor und Sport сообщило об отзыве 500 499 автомобилей почти всех серий BMW (дизельные модели от первой до седьмой серии, а также X1, X3, X4 и X5), что свидетельствует о широком распространении проблемы в модельном ряду марки.

Под отзыв попали машины с дизельными двигателями N47, N57 и B47. Компания BMW признала, что ранее принятые меры по устранению утечки были недостаточными, что привело к опасным последствиям – повышения вероятности возгорания автомобиля. Эта проблема вызвала повышенное внимание со стороны Федерального автотранспортного ведомства (KBA), представители которого активно контролируют безопасность транспортных средств.

В 2021 году BMW USA отозвала 50 404 автомобиля, оснащенных модулем рециркуляции отработавших газов (EGR) со встроенным охладителем: • 2013-2018 модельные года 328d, 328d xDrive, • 2014-2018 модельные года 328d Sports Wagon, 328d xDrive Sports Wagon, • Модельный год 2014-2016 535d, 535d xDrive, • Модельный год 2015 740Ld xDrive, • 2015-2017 X3 xDrive28d SAV, и • дизельный X5 xDrive35d SAV модельного года2014-2017. Владельцы перечисленных моделей могут напрямую обращаются в центры обслуживания BMW с целью устранения утечки охлаждающей жидкости. Источник: Motor Press Stuttgart via BimmerToday

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