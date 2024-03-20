Озвучены цены, характеристики и спецификации BMW X5 2025 года

BMW X5 2025 года незначительно изменится, по сравнению с радикальным обновлением BMW X5 2024 года. Двухосевая пневматическая подвеска вернулась в качестве опции, доступной по заказу для всех моделей, кроме PHEV. Новейшая модель также унаследовала современную технологию, которая доступна на новой 5-й серии.

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Технология способна уловить движение глаз водителя в направлении желаемой полосы движения (в сторону наружного зеркала), и система выполнит все необходимое для перестройки. Двигатель, трансмиссия и характеристики BMW X5 2025 года Стандартный X5 поставляется в вариантах sDrive40i и xDrive40i (с полным приводом).

Оба варианта оснащаются двигателем B58 (рядная шестерка с одним турбонагнетателем, объем 3,0 литра) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Производительностьт 375 лошадиных сил и крутящий момент 540 Нм. Мощный вариант PHEV - X5 xDrive50e - использует тот же B58 со встроенным электромотором, развивая 483 лошадиные силы, 700 Нм крутящего момента и 61 км пробега на полной зарядке.

Тем, кто ищет максимальную машину для вождения, скорее всего, подойдет только X5 M60i в топовой комплектации. X5 M60i укомплектован двигателем BMW M - недавно гибридизированным S68. Твин-турбо V8 выдает 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Он должен разгоняться с нуля до 100 км/ч за 4,2 секунды. Топливная экономичность и MPG Версии X5 sDrive40i и xDrive40i показывают идентичные результаты: 10 литров на 100 км по городу и 9 литров по трассе, что в среднем составляет 9,5 литров.

Благодаря топливному баку объемом 21,9 галлона вы теоретически сможете проехать около 500 миль между заправками. Интерьер и грузовое пространство Салон BMW X5 2025 года ничем не отличается от прошлогодней модели. Обивка из материала Sensafin или кожи, большой изогнутый дисплей на приборной панели и компактную новую центральную консоль переключения передач BMW. Даже в базовой комплектации, Х5 хорошо оснащен: сиденья с подогревом, панорамный люк и автоматический климат-контроль.

Пакет Climate Comfort Package стоит 2 000 долларов и включает вентилируемые сиденья, подогреваемый подлокотник и еще две зоны климат-контроля. BMW X5 2025 года выпуска также оснащается складывающимися задними сиденьями 40/20/40, что позволяет полностью использовать 2047 литров грузового пространства автомобиля. Даже при поднятых сиденьях останется 960 литров свободного пространства.

Следует отметить, что даже базовые X5 могут быть оснащены такими роскошными функциями нового уровня, как сиденья с массажем и дисплей, что делает их одним из самых гибких вариантов в сегменте. Технологии и возможности подключения в 2025 году BMW X5 Изогнутый дисплей BMW X5 2025 года состоит из 12,3" цифровой панели приборов и 14,9" центрального информационного дисплея.

Автомобиль по-прежнему использует программное обеспечение iDrive 8.5 со встроенной навигацией и беспроводной совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay, а также голосовые команды. Беспроводная зарядка входит в стандартную комплектацию BMW X5 2025 года. Пакет Premium за 1900 долларов, добавляет дисплей на лобовом стекле, объемный звук Harman Kardon, управление жестами и дистанционный запуск двигателя. HUD — это отдельная опция стоимостью 1000 долларов.

В стандартную комплектацию 2025 BMW X5 также входит интеграция приложений MyBMW. Безопасность и функции помощи водителю BMW X5 2025 года выпуска оснащен системами помощи водителю, каждая из которых входит в пакет технологий Active Driving Assistant. В пакет входят системы предупреждения фронтальных столкновений, активного обнаружения слепых зон и предупреждения о сходе с полосы движения. Каждый X5 также отображает информацию об ограничении скорости в комбинации приборов.

Помощь при парковке и помощник при движении задним ходом также входят в стандартную комплектацию. Также, есть возможность выбора: профессиональный пакет Driving Assistance Professional Package (2500 долларов) или пакет Parking Assistance Package (900 долларов).

Первый включает функцию "свободные руки" и ассистент движения по трассе. Второй - систему камер 360 градусов. Цены на BMW X5 2025 года Цена новейшей версии X5 начинается с 65 700 долларов. Это на 500 долларов больше, чем за прошлогоднюю модель. Гибридный X5 xDrive50e стоит 73 100 долларов - на 600 долларов больше, чем модель 2024 года. Модели M60i подорожали до 90 000 долларов, что на 700 долларов больше.