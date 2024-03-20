Kia Rio вернулся к дилерам. Рассказываем, сколько стоит новинка

Компания "АГР" продолжает расширять линейку выпускаемых и поставляемых моделей под брендом Solaris. Кроме Solaris HS и Solaris HC - те же модели, что и Solaris и Creta, теперь к дилерам поступили автомобили, ранее представленные на отечественном рынке под именами Kia Rio и Kia Rio X.

"Российской газете" удалось выяснить цену на седан Solaris KRS у одного из дилеров марки. Бывший Kia Rio с мотором 1.6 литра мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач пока доступен в единственной комплектации Classic Audio, но в двух цветах - белом Atlas White и коричневом Cognac Brown.

Цена без скидок - 2 180 000 рублей. Если дешевле, то можно взять кредит - минус 300 тысяч рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин - ещё минус 200 тысяч рублей.

Таким образом, купить Kia Rio/Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1 680 000 рублей.

Комплектация "Рио" включает в себя стальные диски колёс на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика, систему контроля давления в шинах, передние электростеклоподъёмники.

Ранее "РГ" рассказывала, что дилеры моментально распродали поступившие седан Solaris HS и кроссовер Solaris HC.