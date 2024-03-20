В ГИБДД рассказали, как накажут водителей за поездки без госномеров

Глава российской ГИБДД Михаил Черников разъяснил, как наказывать водителей автомобилей без госрегзнаков. Так, если транспорт стоит на учете, санкция не превысит 800 руб., в остальных случаях водитель может лишиться прав, сообщает «Коммерсантъ».

«Ст. 12.1 КоАП устанавливает наказание за управление незарегистрированным автомобилем (штраф 500–800 рублей или лишение прав в случае повторности), а ст. 12.2 — за езду без номеров (штраф 5 тыс. рублей или лишение прав)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после заключения договора купли-продажи (ДКП) владелец обязан поставить автомобиль на учет в течение десяти дней. В это время он может передвигаться на нем без госрегзнаков.

«После этого автовладелец может быть наказан только по ст. 12.1 — ст. 12.2 за езду без номеров применять нельзя», — отметил Черников.

Ранее возникла правовая коллизия, закон разрешает водителям ездить 10 дней на автомобиле без номеров до момента постановки автомобиля на учет в ГИБДД.

Однако в конце 2023 года Верховный суд постановил по одному из дел, что передвижение без государственных регистрационных знаков незаконно.

В результате уже с начала 2024 года сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей только что купленных новых машин без номеров. Единственным выходом стал эвакуатор до МРЭО.

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД стали изымать водительские удостоверения у владельцев праворульных автомобилей за номерные знаки, установленные не по центру оси автомобиля.