Эксперты выяснили, кто пользуется каршерингом в России чаще всего

Женщины в возрасте старше 45 лет прибегают к аренде машин в РФ чаще мужчин. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков Tele2.

В исследовании, которое было проведено на основе данных абонентов оператора за 2023 год в сравнении с 2022-м, подчеркивается, что в группе людей от 45 до 55 лет доля женщин составляет 9%, а доля мужчин - 8%.

Женщины после 55 лет также чаще прибегают к каршерингу, чем мужчины: 3% женщин против 2% мужчин.

Мониторинг показал, что основную массу формируют россияне в возрасте от 25 до 34 лет, далее следуют граждане от 35 до 44 лет. Мужчины преобладают в обеих категориях.

«Среди молодежи доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8% против 6%. При этом в целом мужчины больше пользуются каршерингом, чем женщины - 54% против 46% соответственно», - пишет агентство .

Ранее сообщалось, что из магазина AppStore исчезло приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв».