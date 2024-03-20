Новый Peugeot E-5008 бросит вызов Tesla Model Y

На европейском рынке электрический кроссовер E-5008 будет доступен с трехрядным салоном уже в базовой комплектации, чем не может похвастаться его ближайший конкурент, Tesla Model Y. Европейцам предложат на выбор модификацию с одним электромотором и передним приводом и с двумя электромоторами и полным приводом. Альтернативой электрокару выступит гибридный 5008 с 1,2-литровым ДВС и электродвигателем — такая версия будет доступна уже на старте продаж.

Модель с индексом 5008 в строю с 2009 года, и изначально это был не кроссовер, а среднеразмерный минивэн. В трехрядный SUV модель перевоплотилась только в 2016 году, после чего пережила обновление в 2020-м и 2022-м, а теперь, наконец, сменила поколение. Peugeot E-5008 сохранил семиместную компоновку, что выгодно отличает его от Tesla Model Y, недоступной европейцам в таком исполнении. Кроме того, он крупнее e-3008, с которым делит платформу STLA Medium.

У 5008-го увеличенная колесная база: расстояние между осями составляет 2,9 метра против 2,74 метра у «младшего» 3008. Объем багажника при разложенных сиденьях третьего ряда — всего 259 литра, что меньше, чем у MINI Cooper, но если третий ряд сложить, то багажник увеличится до 748 литров — больше, чем у 3008-го (520 литров).

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

© Peugeot

Интерьер у e-5008 точно такой же, как у дорогих версий e-3008. Есть i-Cockpit с 21-дюймовым слегка изогнутым дисплеем, возвышающийся над передней панелью, левая половина которого отведена под показатели приборов, а правая — под управление мультимедийной системой. По центру — настраиваемые кнопки быстрого доступа i-Toggles, всего их 10. Рулевое колесо усечено сверху и снизу, на нем расположены сенсорные элементы управления. Будет у кроссовера и версия GT, отличия которой сводятся к более спортивному оформлению салона, 20-дюймовым дискам и наличию адаптивного круиз-контроля.

Самая доступная модификация Peugeot E-5008 — с одним 214-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 73 киловатт-часа, обеспечивающей до 500 километров хода. Заявлена и более мощная переднеприводная версия с электромотором мощностью 231 лошадиная сила и 98-киловаттной батареей — такой электрокар проезжает на одной зарядке до 660 километров. Топовый же вариант именуется Electric 320: у такого E-5008 полный привод и два электромотора суммарной мощностью 320 лошадиных сил, а емкость батареи 98 киловатт-часов. Запас хода составляет 500 километров.

Что же касается модификации с «мягкогибридной» установкой, то такой 5008 укомплектован 1,2-литровой «турботройкой» Pure Tech на 136 сил и «роботом» со встроенным электромотором. Позже на рынок выйдет и подряжаемый гибрид со 125-сильным ДВС и 150-сильным электромотором, но это произойдет не раньше 2025 года.

Цены пока не объявлены, но по предварительным оценкам, в Великобритании за Peugeot 5008 попросят минимум 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 4,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), а E-5008 обойдется примерно в 50 тысяч (5,8 миллиона рублей). Для сравнения: Tesla Model Y на британском рынке стоит от 45 тысяч фунтов стерлингов (5,3 миллиона рублей). Старт продаж намечен на осень.