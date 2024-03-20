АвтоВАЗ готовится к увеличению народных версий Lada Granta

АвтоВАЗ нарастит выпуск автомобилей Lada Granta в самой доступной комплектации Standart, пишет "Авто.mail.ru" со ссылкой на источник на заводе. На АвтоВАЗе предпочли не комментировать информацию, сославшись на отсутствие какой-либо конкретики в сообщении источника.

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Тем не менее, по данным портала, в этом году завод планирует выпустить "несколько десятков тысяч машин" в бюджетной комплектации в сравнении с прошлым годом, когда "были заложены скромные цифры по объёмам продаж" таких авто. Причины принятия решения по "бюджеткам" в 2023 году собеседник не назвал.

Lada Granta продолжает оставаться бестселлером отечественного бренда, по итогам февраля реализация автомобилей семейства выросла на 33%, составив почти 12,8 тысячи единиц.

Купить Lada Granta в кузове седан можно начиная от 700 тысяч рублей, цена на лифтбек стартует от 740 тысяч, самым дорогим является универсал Granta Cross - от 946 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ выпустит лимитированную партию двухпедальных Lada Granta, которые оснастят японским гидротрансформаторным "автоматом" Jatco из складских остатков.