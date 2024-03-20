Jeep собирается отозвать тысячи Wrangler из-за проблем с электроникой

Jeep инициирует дополнительный этап отзыва для модели Wrangler 2016 года выпуска из-за дефекта, который может вызвать сбой в работе подушек безопасности. В центре внимания находится компонент под названием спираль (clockspring), задача которого — поддерживать электрический контакт между рулевым колесом и автомобилем при его поворотах. Из-за уязвимости этой детали к попаданию пыли в моделях 2011-2016 годов возникает риск её поломки.

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Учитывая способность Jeep Wrangler к преодолению бездорожья и особенности его конструкции, такие как съемные двери и складываемое ветровое стекло, данный недостаток становится особенно значимым. Первичная акция по отзыву автомобилей, проведенная в 2016 году, затронула около 7 200 единиц. Однако к февралю 2024 года компания пришла к выводу, что предыдущие меры не были достаточно эффективны, и решила отозвать дополнительные 1 831 автомобиль в США, оснащенные уязвимыми к загрязнению спиралями, пишет SPEEDME.RU.

В первом отзыве Jeep предоставила механизм предупреждения водителей о потенциальной неисправности через индикатор подушки безопасности на приборной панели. Компания отметила 21 случай обращений от клиентов, связанных с упомянутой проблемой, но не зарегистрировала ни одного случая, приведшего к авариям или травмам.

Jeep обещает уведомить владельцев затронутых автомобилей и пригласить их в сервисные центры для устранения неисправности с 3 мая. В рамках ремонта будет проведена замена спирали, задней крышки рулевого колеса и облицовки рулевой колонки без взимания платы. Обновленные детали будут оснащены дополнительной защитой от пыли для предотвращения подобных проблем в будущем.