В России резко вырос спрос на мотоциклы

Спрос на двухколёсную технику на российском рынке значительно вырос, причём речь идёт как о новых, так и о подержанных байках. Так, в января по середину марта продаж выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средняя стоимость нового транспорта увеличилась на 22%, до 110 тысяч рублей, подержанного — на 33%, до 60 тысяч рублей.

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Если говорить о новых мотоциклах, то лидерство в России завоевали модели из Китая, среди подержанных наибольшим спросом пользуется японская техника.

Самыми востребованными на вторичном рынке оказались байки Honda с пробегом, на долю которых приходится 19% объявлений. Помимо этого, до 15% сделок приходится на китайские мотоциклы Alpha, а на Yamaha и Suzuki и пробегом — 8% и 5,4% соответственно. Замыкает пятёрку лидеров китайская марка Racer с результатом 4,4%.

В сегменте новой техники лидируют Alpha (17% объявлений), Vento (14,5%), Motoland (7,4%), Regulmoto (5,1%), Moto Morini (4,9%).

«Рост спроса на мотоциклы с пробегом в начале этого года демонстрирует возрастающий интерес к мотокультуре. Всё более заметный рост популярности китайских брендов как среди автомобилей, так и среди мотоциклов связан с активным выходом на рынок новых производителей из Китая», — пояснил глава категории «мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.

Если говорить о ранее популярных европейских, японских и американских марках, то их доля заметно сократилась на фоне введённых ограничений на поставки техники. Сама техника с рынка не пропала, однако теперь ввозится по схеме параллельного импорта, что сразу же сказалось на её стоимости.