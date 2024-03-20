В России начнут собирать автомобили еще одной китайской марки

Компания «МВЛ Авто», которая занимается официальными поставками машин марки, уже подписала соответствующее соглашение с транспортной группой Fesco. Последняя займется перевозкой машинокомплектов через Владивосток и сухопутные погранпереходы, говорится на сайте Fesco. Собирать автомобили Haima планируют не только в России, но и в других странах, где работает «МВЛ Авто» — Белоруссии и Казахстане.

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Кроме машинокомплектов для сборки, Fesco поможет с поставками готовых автомобилей Haima. Сейчас «МВЛ Авто» самостоятельно возит в Россию две модели марки — 4,8-метровый компактвэн 7X и кроссовер S8 размером с Toyota RAV4. Стоимость машин китайского производства стартует с 3 600 000 и 3 200 000 рублей соответственно.

О возвращении Haima на российский рынок стало известно весной минувшего года, а первые автомобили были выданы покупателям в январе 2024-го. По данным «АСМ-Холдинга», за январь и февраль россияне поставили на учет только четыре машины бренда.

Haima — марка, существующая в Китае с 80-х годов прошлого века. Изначально она была совместным предприятием правительства китайской провинции Хайнань и японской Mazda. Haima уже работала в России: машины поставляли с 2011 по 2016 год и пару лет выпускали на черкесском заводе Derways. Особого успеха они, однако, не имели, и бизнес пришлось свернуть.

На изменившийся российский рынок у Haima большие планы. За год она собирается открыть 40 автосалонов, а затем увеличить их количество до сотни. Пока же в местной дилерской сети бренда числится только 10 точек.