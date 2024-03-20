Поставлять автомобили Haima в Россию поможет группа Fesco

Транспортная компания обеспечит доставку как готовых машин, так и машинокомплектов из КНР. Стороны совместно проработают вопросы в сфере управления цепями поставок, связанные с локализацией производства в России, Белоруссии и Казахстане.

О соглашении официального дистрибьютора Haima в России, ООО «МВЛ авто», и транспортной группы Fesco сообщило агентство ТАСС. По данным источника, достигнута договорённость на предмет поставок готовых машин и машинокомплектов из КНР. Соответствующее соглашение подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и генеральный директор компании ООО «МВЛ авто» (официальный дистрибьютор Haima в РФ) Алексей Мигачев в рамках выставки TransRussia 2024.

«Стороны наладят сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда Haima в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов Fesco», — уточняется в сообщении группы.

Группа Fesco является одной из крупнейших в России транспортно-логистических компаний с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Напомним, что первые автомобили марки Haima россиянам начали выдавать ещё в январе 2024 года.