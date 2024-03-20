В ГИБДД напомнили о крупном штрафе за плохой глазомер

В Госавтоинспекции подчеркнули, что нередко у правоохранителей возникают вопросы к стоянке и остановке автомобилей на остановках общественного транспорта. Как пояснили в ведомстве изданию 110km.ru, водители имеют право останавливаться в этой зоне для посадки и высадк пассажиров, однако это должно занимать не более 5 минут и не создавать помехи пассажирскому транспорту.

Отмечается, что во всех остальных случаях останавливаться ближе 15 метров от остановки городского транспорта или выделенного под неё кармана нельзя. Причём гаишники пояснили, что это расстояние засчитывается в обе стороны, так что водителям, чтобы не получить штраф, рекомендовано визуально фиксировать крайние точки развивать глазомер.

Если речь идёт об остановке перед пешеходным переходом, то определить разрешённое место для парковки проще: достаточно определить пятиметровое расстояние и проверить, чтобы от машины до сплошной дорожной разметки оставалось не менее трёх метров.

В обоих указанных случаях размер штрафа составляет 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а при своевременной оплате действует скидка 50%. Помимо этого, автомобили нарушителей отправляют на штрафстоянку, а тарифы на принудительное перемещение отличаются в зависимости от региона. Так, в столице эвакуация стоит от 4 440 рублей (оплатившим «услугу» на месте предоставляется скидка), в Питере — от 3 340 рублей, ещё по 100 рублей придётся заплатить за каждый час стоянки.

В конце 2023 года сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить цены на эвакуацию неправильно припаркованных машин. Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой ограничения стоимости принудительного перемещения неправильно припаркованных автомобилей на уровне, не превышающем 20% от размера МРОТ в регионе. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение.