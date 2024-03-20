Клиенты Bentley начали стесняться богатства

В прошлом году спрос на роскошные автомобили британской марки упал впервые за последние пять лет: с 2019 года Bentley устанавливала рекорд за рекордом. Помимо экономических проблем и высоких кредитных ставок, негативное влияние оказал «определенный уровень эмоциональной чувствительности» зажиточных клиентов, считает генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк.

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Bentley отчитывалась о рекордных продажах в 2019 году, в пандемийном 2020-м, в 2021-м и 2022-м. Прошлый год компания завершила 11-процентным падением, реализовав по всему миру 13 560 автомобилей.

По словам Холлмарка, клиенты Bentley все еще могут позволить себе автомобили марки, несмотря на нестабильную экономику. Основная причина падение продаж — «в эмоциональной чувствительности». Как уточнили в Bentley изданию The Drive, клиенты стали с большей осторожностью подходить к демонстрации богатства в некоторых странах, которые испытывают экономические и политические трудности. Это, к примеру, Великобритания и крупнейший авторынок мира — Китай.

При этом в Bentley отметили рост интереса к дорогим исполнениям Azure, S и Speed. Их доля взлетела до 70 процентов с 30 процентов в 2022 году. То есть, «эмоциональная чувствительность» скорее помешала покупателям базовых кроссоверов Bentayga, которые стоят заметно дешевле.

Холлмарк рассчитывает, что запуск высокопроизводительных гибридов подстегнет продажи в этом году. А в 2026-м Bentley представит свой первый электрокар: правда, из-за технических проблем поставки клиентам отложили на 2027 год. Кроме этого, компания отодвинула полный переход на электрокары с 2030 на 2033 год.