Глава комитета Госдумы раскритиковал идею отмены транспортного налога

Если машина эксплуатируется даже раз в год, то ее владелец все равно должен платить транспортный налог. Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

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«Мы все хотим хорошие дороги, хорошие знаки, чтобы цифровые таблички предупреждали водителей об опасностях. Это же всё просто так не появится. У нас один миллион 650 тыс. км дорог. Авторы инициативы не думают о бюджете страны», — заявил депутат.

До этого законопроект об отмене транспортного налога в России был подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым.

Авторы инициативы отметили, что на данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, что, по их мнению, является несправедливостью.

В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

В документе отмечается, что более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.