Bentley откладывает запуск первого электрокара

Как сообщает Automotive News, британский автопроизводитель решил пересмотреть свою стратегию электрификации, отложить полный отказ от ДВС, а заодно и премьеру первой батарейной модели. Согласно скорректированному графику, ее премьера состоится на год позже, чем ожидалось — только в 2026 году, а на рынок она выйдет в 2027-м. Полный же отказ от ДВС не случится раньше 2033 года.

Еще в 2020 году в Bentley уверенно заявляли: к 2026 году все модели марки будут или бензоэлектрическими гибридами, или чистыми электромобилями. К 2030-му же планировалось полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электрические силовые установки.

В конце 2023 года и в начале 2024-го наметился обратный тренд: электрокары стали терять былую популярность, и компании одна за другой бросились корректировать стратегии электрификации. А некоторые, например Genesis, и вовсе отдали приоритет гибридам, а не электромобилям.

В модельном ряду Bentley до сих пор нет серийного электрокара, есть лишь концепт EXP 100 GT 2019 года. Изначально предполагалось, что его серийное воплощение дебютирует в начале нынешнего десятилетия. Затем премьеру сдвинули на 2025 год по причине дороговизны литий-ионных батарей, а теперь названы новые сроки: 2026 год. Задержку с выпуском серийного электромобиля в самой компании объясняют проблемами с программным обеспечением — с ними же столкнулись и другие марки, входящие в концерн Volkswagen.

В ближайшие годы Bentley намерена инвестировать в плагин-гибриды, которые пользуются высоким спросом — примером тому служат бензоэлектрические модификации Bentayga и Flying Spur. Руководство британской марки уверено, что популярность таких машин будет только расти.