Lotus запустил программу персонализации

Сначала сервис Lotus Chapman Bespoke заработает в Китае, затем — в остальных странах присутствия бренда. Клиентам марки предложат три направления: доработку серийных моделей, лимитированные издания спорткаров, созданные в коллаборации с партнёрами «Лотуса», а также единичные машины, которые будут проектировать под конкретного заказчика.

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Компания Lotus объявила о запуске сервиса «индивидуального пошива» Lotus Chapman Bespoke. С конца апреля им смогут воспользоваться китайские клиенты, а потом услуга заработает по всему миру. Суть та же, что у Bentley Mulliner и Atelier Ferrari — дать покупателям возможность персонализировать автомобиль или же вообще получить что-то уникальное, построенное в единственном экземпляре.

В рамках сервиса Bespoke британцы предложат три направления. Базовое Tailor-made откроет доступ к широкому ассортименту цветов кузова, вариантов отделки салона и эксклюзивному декору. Программа Collection — это лимитированные издания серийных моделей Lotus, разработанные в сотрудничестве с партнерами, деятелями искусств и люксовыми брендами. Наконец, название направления One-off говорит само за себя и означает штучные и очень дорогие индивидуальные проекты.

© Lotus

Примером последнего может стать болид Type 66 от подразделения Lotus Advanced Performance. Автомобиль был разработан больше полувека назад для серии Can-Am, но так и не был воплощён в металле. Фактически его пришлось проектировать с чистого листа, причем с учетом современных норм безопасности. Сердцем Type 66 стал типичный для 1960-х двигатель V8, развивающий 840 лошадиных сил и 746 Нм крутящего момента.