В Белоруссии повышают утильсбор на машины

Соответствующие изменения вносятся в постановление № 437 от 1 июля 2019 года «Об утилизации транспортных средств». Документ устанавливает новые ставки утилизационного сбора для двух категорий транспортных средств.

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О повышении ставок утилизационного сбора на машины в Белоруссии сообщил сайт sputnik. by со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Новые ставки утильсбора касаются двух категорий транспортных средств:

— с даты выпуска которых прошло не более трёх лет; — с даты выпуска которых прошло более трёх лет.

Прежде ставки утильсбора определялись для трёх категорий:

— до трёх лет; — от трёх до семи лет; — от семи лет.

Для гибридов и электрокаров ставки остались прежними — 544,5 рублей для машин не старше трёх лет и 816,7 рублей для машин в возрасте более трёх лет.

Для юрлиц, импортирующих транспортные средства, ставки существенно повышаются.

Если ранее ставки по категории машин с объёмом двигателя более 1 000 куб. см в возрасте до трёх лет и более трёх лет составляли 1 652,2 и 5 771,7 рублей соответственно, то с изменением закона — 3 145,69 рублей и 8 026,93 рублей соответственно.

В категории от 1 000 куб. см, но не более 2 000 куб. см ставки поднялись с 6 115,2 и 8 995,1 рублей до 11 645,24 рублей и 20 485,71 рублей соответственно.

В категории от 2 000 куб. см до 3 000 куб. см ставки составят 32 727,55 рублей и 49 548,46 рублей соответственно.

В категории от 3 000 куб. см до 3 500 куб. см — 37 577,8 рублей и 57 528,9 рублей.

В отношении транспорта с объёмом двигателя более 3 500 куб. см будут действовать ставки 47 851,65 рублей и 62 906,01 рублей соответственно.

Физлица, приобретающие машины за рубежом для личного пользования, напротив будут платить меньше. Прежняя ставка составляла 1 225,1 белорусских рублей, а новая — 816,7 рублей. В отношении легковушек в возрасте не более трёх лет продолжит действовать прежняя ставка — 544,5 рублей. Также не изменится ставка в отношении машин, которые ввозятся из стран ЕАЭС.

Ранее, напомним, стало известно, что в России создадут систему утилизации аккумуляторных батарей. На переработку пойдут тяговые батареи от электрокаров.