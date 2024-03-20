Audi снова переименует свои модели: индексы оказались слишком сложными

В 2017 году Audi представила новую номенклатуру своих названий, разобраться в которой, не погружаясь в тему, было крайне затруднительно. Цифры в конце названия модели, по задумке автопроизводителя, указывали на мощность, например 30 - для версий с мотором на 110-130 л.с., 45 - для машин с отдачей 229-251 л.с. Другими словами, никакой конкретики. В Audi решили пересмотреть подход к дополнительным "инициалам" своих авто.

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Трансформация случилась благодаря переходу на электрокары. От запутанной схемы наименований отказались началась с Q8 e-tron, утвердились в своём решении на представленном на днях Q6 e-tron. Тенденцию подтвердил в беседе с Auto Express Флориан Хаузер, руководитель отдела продаж и маркетинга аккумуляторных электромобилей Audi, отметив, что цифры на моделях теперь указывать нет необходимости.

Упрощённая схема наименований будет применена и на автомобилях с ДВС: официально подтверждено, что двухзначные индексы исчезнут с крышек багажников машин марки.

Напомним, что автопроизводитель принял решение использовать нечётные цифры в названиях моделей с ДВС, а чётные - для электрокаров. Так, следующая генерация A4 станет A5, а модель A6 перейдёт в стан A7. Таким образом, A4 и A6 будут в резерве для электрических легковушек.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Audi сделала некоторые базовые опции на обновлённом A3 доступными по подписке, в результате чего клиенты чувствуют себя обманутыми.