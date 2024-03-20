Петербургский авторынок продолжает наращивать темпы роста

Петербургский автомобильный рынок продолжает наращивать темпы роста. Об этом свидетельствует совместная статистика аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», согласно которой, в январе-феврале 2024 года в Северной столице было зарегистрировано 9663 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 59% больше, чем за те же месяца 2023-го.

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Лучше всех среди новых машин в Санкт-Петербурге по итогам первых двух месяцев текущего года продавались китайские Geely. Драйвером продаж стал кроссовер Monjaro, на который пришлось более четверти в общем объеме реализации марки в городе.

На второе место вышла отечественная LADA, ставшая первой по общему объему регистраций новых автомобилей в феврале. На третье место по итогам января—февраля опустился китайский Haval.

Бестселлеры этих двух брендов возглавляют модельный рейтинг продаж. В нем на первом месте расположился кроссовер Haval Jolion, а на втором – семейство LADA Granta. Замкнул «тройку» лидеров кроссовер Geely Monjaro.

Также аналитики отмечают, что в ТОП-10 лидеров петербургского авторынка в этом году впервые вошла марка с отрицательной динамикой продаж. Ей оказалась Omoda, чья реализация в Петербурге по итогам двух месяцев сократилась на 1%.

«Динамика продаж новых автомобилей в Петербурге продолжает увеличиваться: если в январе рост составил 49%, то в феврале – 67%. Geely удерживает лидирующие позиции за счет автомобилей SUV сегмента, которые уже проверены опытом эксплуатации в России. LADA в ближайшее время, по нашему прогнозу, вернется в лидеры петербургского рынка. Новый импульс отечественной марке в марте даст LADA Vesta с автоматической коробкой передач. Машины уже поступили в дилерские центры в середине марта, причем в ближайшее время ожидается расширение предложения за счет версий в кузове универсал и универсал кросс», — прокомментировал директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Серьезных колебаний рынка, по словам Шапринского, в первой половине года ожидать не стоит. Рост продаж в ближайшие месяцы вполне может держаться на уровне 50% за счет невысокой базы первого полугодия 2023 года, предположил спикер.