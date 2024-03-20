Глава АвтоВАЗа заявил, что "китайцы" теснят Lada в ее сегментах рынка

Китайские автопроизводители заполняют ниши, которые традиционно занимала Lada, благодаря большим скидкам.

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Как уточняет "Интерфакс", президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил о том, что бренды из КНР ведут агрессивную экспансию: "начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки - в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей". Прежде всего, по словам Соколова, это Lada Vesta.

В настоящий момент китайские компании предоставляют скидки, превышающие размер утильсбора (он, напомним, уплачивается единоразово за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль). На АвтоВАЗе считают, что это не стимулирует их локализовывать производство в РФ.

В этом году АвтоВАЗ планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей. В середине мая к тольяттинскому предприятию присоединится ижевская площадка, где будут собирать Lada Largus в пассажирской и грузовой версиях, а позже - электрический e-Largus. В августе на первую конвейерную линию в Тольятти планируется поставить модель Lada Aura.