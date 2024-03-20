Секретный проект Ford: марка готовит доступный электрокар

Для того, чтобы выпустить новинку на рынок уже в конце 2026 года, американскому автопроизводителю пришлось отложить другой проект — семиместный кроссовер, анонсированный прошлой весной. Как сообщает Bloomberg, над созданием бюджетного электрокара работает команда из 100 человек под руководством Алана Кларка, ранее приложившего руку к разработке Tesla Model Y.

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Основной упор сделан на создание платформы с литий-железо-фосфатной батареей (LFP), на которой могут базироваться компактные легковушки, кроссоверы и даже небольшие пикапы. Со слов источников издания, Ford рассчитывает, что новая модель станет прибыльной в первый же год присутствия на рынке за счет использования более дешевого в производстве аккумулятора (по сравнению с литий-ионным) и широких возможностей платформы. Конкурентами будущего электрокара в Ford называют модели китайской BYD и все ту же Tesla.

Что же касается отложенного проекта трехрядного кроссовера, то он был анонсирован еще в мае прошлого года. Тогда президент Ford Джим Фарли сделал несколько громких заявлений по поводу будущих электрокаров, стремясь привлечь инвестиции в электромобильное подразделение Model e — оно по-прежнему остается убыточным.

Трехрядный кроссовер, который в компании описали как «личный сверхзвуковой поезд», должен был дебютировать в 2025 году. Ему прочили батарею емкостью 100 киловатт-часов и запас хода до 563 километров: на скорости 113 километров в час он сможет проехать порядка 483 километров, а восполнить энергию на 240 километров можно будет всего за 10 минут.

Как долго придется ждать эту модель, пока неизвестно.