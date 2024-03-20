Электрическая Mazda 6e придет на смену постаревшей углеводородной «шестёрке»

Нынешнее третье поколение Mazda 6 дебютировало в далёком 2012 году и вот-вот сойдёт со сцены, а для новой модели Mazda хочет использовать индекс 6е, указывающий на электрическую силовую установку.

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Компания Mazda начала думать над заменой нынешней «третьей» Mazda 6 ещё в середине прошлого десятилетия, её прологом стал представленный в 2017 году четырёхдверный концепт Mazda Vision Coupe. Изначально планировалось, что Mazda 6 четвёртого поколения будет построена на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом, но в 2022 году новую углеводородную «шестёрку» отменили по экономическим соображением: на ключевых рынках наблюдалось устойчивое снижение потребительского интереса к традиционным седанам и универсалам, поэтому Mazda решила сосредоточиться на кроссоверах.

Нынешняя Mazda 6 с поперечным расположением ДВС уже ушла с большинства рынков — из США, Европы и Китая, её производство в Японии завершится в апреле, после чего возникнет пауза до появления преемника. Как долго продлится эта пауза, пока неизвестно, но канадский журнал AutoGuide на днях сообщил, что Mazda подала в EUIPO (Ведомство по защите интеллектуальной собственности Евросоюза) заявку на регистрацию индекса 6e для новой модели электромобиля — очевидно, это и есть новая «шестёрка».

Кроме того, в китайских СМИ ходят слухи о том, что Mazda готовит новую «шестёрку» в партнёрстве с Changan, но пока неясно, будет ли это та же самая Mazda 6e, что готовят для Европы, или какой-то эксклюзив для Китая.

Добавим, что у компании Mazda, которую с прошлого года возглавляет новый гендиректор Масахиро Моро, по-прежнему нет чёткой электромобильной стратегии и опубликованного графика выхода новых моделей. Известно только, что Масахиро Моро одобрил разработку новых гибридных моделей с РПД (роторно-поршневой двигатель), а электрические модели на полностью новой электромобильной платформе Skyactiv EV Scalable Architecture появятся ближе к концу текущего десятилетия. Электромобили, созданные в партнёрстве с Toyota, могут выйди на рынок раньше.

В целом Mazda рассчитывает, что к 2030 году электромобили составят 25-40% объёма её продаж. К 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, при этом все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году.