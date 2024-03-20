Кроссовер Peugeot 5008 стал больше в новом поколении и получил полный привод

Правда, как и в случае с родственным свежим Peugeot 3008, версия 4WD положена только топовому электрическому паркетнику. Старший SUV также будет доступен в виде гибрида.

Самый первый Peugeot 5008 дебютировал в 2009 году, он представлял собой компактвэн. Кроссовером модель стала во втором поколении – в 2016-м. И вот состоялась премьера SUV новой генерации. И если предыдущий Peugeot 5008 является лишь удлиненным вариантом прежнего же Peugeot 3008, то свежие паркетники постарались развести. Так, кроссовер с младшим индексом – это теперь более престижная модель, ведь 3008-й со сменой поколений превратился в «купе». Ну а Peugeot 5008 – это семейный практичный кроссовер с тремя рядами кресел. Впрочем, у машин по-прежнему немало общего. Отметим, «третий» Peugeot 5008 пока раскрылся только в виде электрокара с приставкой E в названии, но версии с ДВС тоже будут.

Как и младший паркетник, новый E-5008-й построен на платформе STLA Medium с 400-вольтовой электросистемой. Кроссовер подрос по всем параметрам, его длина составляет 4,79 м, ширина – 1,89 м, высота – 1,69 м, колесная база – 2,9 м. Для сравнения, габариты предыдущего Peugeot 5008: 4,64/1,84/1,64 метра, расстояние между осями – 2,84 м. Длина нового купеобразного Peugeot 3008 – 4,54 м, колесная база – 2,74 м.

Спереди Peugeot 5008 по-прежнему повторяет Peugeot 3008. Особенности дизайна – безрамочная радиаторная решетка (или имитирующая ее заглушка в случае с электроверсией), фары более привычной формы и диодные полоски ходовых огней (они должны вызывать ассоциации с когтями льва). Корма, разумеется, оформлена иначе, хотя задние фонари все равно такие, же как у 3008-го. Новому Peugeot 5008 положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри – та же архитектура Panoramic i-Cockpit, что и у купеобразного брата. Главная фишка – единый изогнутый 21-дюймовый экран, который возвышается над передней панелью. Руль остался компактным, при этом на нем отныне сенсорные клавиши, хотя они все же активируются при нажатии, а не при касании – дабы избежать ложных срабатываний. У топ-версии GT под центральными дефлекторами обдува расположена панель i-Toggles: это настраиваемые сенсорные кнопки, обеспечивающие быстрый доступ к 10 наиболее часто используемым функциям. В списке оборудования также значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Уже в базе Peugeot 5008 имеет семиместный салон, спинки второго ряда складываются в пропорции 40:20:40. Минимальный объем багажника – 259 литров против 130 литров у предшественника. Со сложенными спинками кресел третьего ряда грузовой отсек вместит 748 литров, а если сложить еще и второй ряд, то объем багажника составит уже 1815 литров.

Техника такая же, как у нового Peugeot 3008. Электрический Peugeot E-5008 предложат в трех модификациях. На передней оси базового паркетника установлен электромотор мощностью 213 л.с., такому кроссу положена батарея емкостью 73 кВт*ч, запас хода – 502 км. «Средняя» версия – это 231-сильный двигатель и аккумулятор на 98 кВт*ч, паспортная дальнобойность – 660 км. Ну а топовый Peugeot E-5008 получил двухмоторную установку, то есть полный привод: передний двигатель выдает 213 л.с., задний – 109 л.с., суммарная мощность – 322 л.с. Полноприводный кроссовер укомплектован батареей на 73 кВт*ч, на одной зарядке он проедет 500 км.

В Европе также будет две версии с ДВС, но обе они являются переднеприводными гибридами. У начального варианта бензиновый турбодвигатель 1.2 и 48-вольтовый электромотор, встроенный в шестиступенчатую роботизированную коробку. Совокупная отдача – 136 л.с. Второе исполнение – 195-сильный подзаряжаемый гибрид с турбочетверкой 1.6, электромотором и семиступенчатым «роботом».

Кроссовер Peugeot 5008 нового поколения будут производить на французском заводе. В Старом Свете заказы начнут принимать летом, сначала клиентам предложат 213-сильный электрокар и младшую же гибридную версию: поставки этих машин стартуют в октябре. Остальные модификации выйдут на рынок в начале 2025 года. Цен еще нет. Предыдущий Peugeot 5008 во Франции сегодня стоит от 38 240 евро. Новый гибридный Peugeot 3008 там же сегодня обойдется минимум в 38 490 евро, цена электрического E-Peugeot 3008 начинается с 44 990 евро.