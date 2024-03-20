Audi показал новый электрический кроссовер SQ6

Электрическая революция Audi продолжается: компания представила совершенно новые модели Q6 и SQ6 e-tron.

Новая модель встанет на ступеньку выше Q4 и имеет полностью закрытую решетку Singleframe, окруженную разделенными фарами. Кстати, кроссовер имеет активную цифровую световую подпись как для дневных ходовых огней, так и для задних фонарей.

Это решение позволяет автомобилям общаться друг с другом, например, предупреждать других участников движения об авариях и поврежденных транспортных средствах на дороге. Audi заявила, что «отображает особую статическую подпись задних фонарей со встроенными предупреждающими символами».

Модель оснащена 18-дюймовыми колесами, а вариант S line имеет более крупные 19-дюймовые. Клиенты также могут получить пакет черных декоративных элементов интерьера, а SQ6 e-tron идет в другом направлении: у него акценты из искусственного алюминия и 20-дюймовые колеса с черными тормозными суппортами.

Что касается размеров, длина модели составляет 4771 мм, ширина 1993 мм и высота 1648 мм, а колесная база составляет 2899 мм. Для сравнения: Q6 на 180 мм длиннее, чем Q4, и имеет дополнительные 137 мм между колесами.

Audi продемонстрировала салон Q6 на прошлогоднем автосалоне в Мюнхене, так что сюрпризов не так много. При этом кроссовер имеет панорамный дисплей, состоящий из 11,9-дюймовой цифровой комбинации приборов и 14,5-дюймовой информационно-развлекательной системы. Последняя основана на Android Automotive и имеет магазин приложений, а также цифрового помощника в виде аватара.

Клиенты также могут получить проекционный дисплей дополненной реальности и 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Последний имеет технологию затвора, которая позволяет пассажиру смотреть фильмы, не отвлекая водителя.

Среди других особенностей — интерактивная световая панель, аудиосистема премиум-класса Bang & Olufsen с 22 динамиками и просторный багажник. Последний вмещает 526 литров багажа, но его можно увеличить до 1529 литров, сложив задние сиденья. Если этого недостаточно, есть передний багажник объёмом 64 литра.

Будет доступен широкий выбор опций, включая отделку из березы и матового полированного алюминия. Также стоит отметить, что вариант S-line имеет эластичный меланжевый материал, изготовленный из 100% переработанного полиэстера.

Q6 e-tron построен на платформе Premium Platform Electric (PPE) и оснащен недавно разработанной литий-ионной батареей, которая имеет двенадцать модулей, 180 призматических элементов и общую мощность 100 кВт⋅ч. Это дает модели запас хода до 625 км.

Американский вариант будет выдавать 422 л.с. (315 кВт). Эта цифра возрастает до 456 л.с. (340 кВт) при активации лаунч-контроля, что позволяет кроссоверу разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за пять секунд. Максимальная скорость достигает 210 км/ч. Европейский вариант будет менее мощным — 382 л.с. (285 кВт). Разгон до «сотни» займёт 5,9 секунды, но максимальная скорость остается той же.

Наконец, SQ6 e-tron располагает мощностью 483 л.с. (360 кВт) и 510 л.с. (380 кВт) с системой лаунч-контроля. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость возрастает до 230 км/ч.

Позже появятся дополнительные варианты, включая Sportback и два варианта с задним приводом: один будет предлагать максимальный запас хода, а другой станет моделью начального уровня. Q6 предложит возможности быстрой зарядки на 270 кВт. Это позволяет кроссоверу получить запас хода около 250 км за десять минут зарядки, а зарядка с 10 до 80% занимает примерно 21 минуту.

Q6 e-tron будет запущен в третьем квартале, а цена в Германии начнется с 74 700 евро (~7,4 млн рублей). Поставки SQ6 e-tron состоятся в то же время по цене от 93 800 евро (~9,3 млн рублей).