АвтоВАЗ дал прогноз по продажам на ближайшие три месяца

Во втором квартале 2024 года «АвтоВАЗ» планирует продать до 120 тысяч автомобилей LADA: 40 тысяч в апреле, чуть меньше 40 тысяч в мае и 42 тысячи в июне. Об этом в среду сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

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«На апрель наш прогноз около 40 тыс. автомобилей, я сейчас не буду говорить точную цифру, но если брать серединную медиану, то это 40 тыс. автомобилей. Примерно чуть меньше в мае. И в июне — это 42 тыс. автомобилей», — сказал Максим Соколов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в феврале 2024 года официальные дилеры LADA реализовали в России 27 888 новых легковых и легких коммерческих автомобилей бренда. Это на 33,9% больше, чем в январе, и на 19% больше, чем в феврале годичной давности.

Бестселлером линейки LADA остается семейство Granta, продажи которого выросли по сравнению с январем на 33,9%. Наибольший же рост продаж показало флагманское семейство Vesta: в феврале на этих машинах остановили свой выбор 6819 россиян, что на 42,4% больше, чем в предыдущем месяце.