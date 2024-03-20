В России резко вырастет парк электросамокатов

Пользоваться ими придётся по строгим правилам. Пока новые ограничения для пользователей СИМ ещё не введены. Эксперты прогнозируют увеличение числа инцидентов со средствами индивидуальной мобильности в предстоящем сезоне.

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О существенном увеличении парка электросамокатов в России сообщила «Парламентская газета». По данным источника, одна из шеринговых компаний уже закупила в свой парк дополнительно 44 000 единиц техники. У других операторов парк также расширится.

В прошлом сезоне в прокат в России сдавалось примерно 300 000 средств индивидуальной мобильности. В компании Whoosh к настоящему моменту уже глубоко обновили СИМ, применявшиеся прежде. Обновилось и мобильное приложение. Вскоре в Москве появятся новые модели электросамокатов с номерными знаками. В Петербурге будут тестироваться самокаты, распознающие количество пользователей — ездить на них вдвоём или втроём будет нельзя.

Зампред Совета по цифровой экономике при Совфеде сенатор Артем Шейкин заверил источник, что запрещать СИМ полностью не будут, поскольку электросамокат — отличный способ передвижения по городам. Однако использование СИМ будет жёстко урегулировано на законодательном уровне. В частности, планируется принять законопроект, вводящий наказания за езду на самокате в пьяном виде. Также пользователей начнут наказывать за езду вдвоём. Прорабатываются и наказания за прочие нарушения ПДД: неправильное пересечение перекрёстка, движение по дороге, непропуск пешеходов.

Ранее, напомним, стало известно, что электросамокаты в Москве получат номера. Они нужны для фиксации нарушений.