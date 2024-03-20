Tesla Model 3 была объявлена «Электромобилем 2024 года»

Tesla Model 3 удостоилась звания «Электромобиль года 2024», выделяясь среди конкурентов на ежегодном автомобильном конкурсе. Предыдущий лидер, Mercedes-Benz EQE, снова проявил себя, заняв место в премиальном сегменте. Призы распределялись по трем категориям, где Mercedes был признан лучшим среди автомобилей высокого класса, Opel Corsa Electric заслужил победу в сегменте среднего класса, а Tesla Model 3 доминировала в категории люксовых автомобилей.

Организация события лежала на плечах Ассоциации Деловых Водителей и поддерживалась Eneco eMobility, LeasePlan, AD, и AutoWeek, пишет 32CARS.RU. Победа Model 3 вызвала удивление, учитывая её продолжительное присутствие на рынке, и особенно интересно, что новинки 2023 года не смогли пробиться к вершине. Этот выбор подчеркивает привлекательность Model 3 с точки зрения цены и управляемости. Volvo EX30 получила специальное упоминание как «Надежда года 2024», вызвав ожидания выдающейся управляемости, несмотря на то, что оценка базируется лишь на предварительных данных.

Победители в различных категориях

В среднем классе лучшими оказались Opel Corsa Electric, Fiat 500e и Peugeot e-208.

В высоком классе победителями стали Tesla Model 3 (также общий победитель), BMW i4 и Tesla Model Y.

В премиальном классе лидировал Mercedes-Benz EQE, за ним следуют BMW i5 и Xpeng G9.

Выбор основывался на комплексном анализе таких параметров, как дальность пробега, скорость зарядки, доступность, объём продаж, способность буксировки, цена, комфорт использования, динамика вождения и стоимость аренды, причём последний показатель играл ключевую роль в оценке жюри.