Stellantis заключила соглашение с Калифорнией об уменьшении выбросов

Stellantis и штат Калифорния достигли важного соглашения по контролю за выбросами, после того как автопроизводитель не смог присоединиться к аналогичному пакту, который был заключен другими производителями автомобилей с Калифорнией в 2019 году. В соответствии с условиями нового соглашения, Stellantis обязуется удовлетворять калифорнийским требованиям по продаже транспортных средств с нулевым уровнем эмиссии вплоть до 2030 года, даже если Калифорния не сможет принудительно выполнить эти нормы, пишет SPEEDME.RU. Также компания согласилась признать полномочия Калифорнии, предоставленные Законом о чистом воздухе, по контролю за выбросами парниковых газов и установлению стандартов для транспортных средств без выбросов.

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Ранее такое же добровольное соглашение с Калифорнией подписали Ford, Honda, Volkswagen и BMW, а к ним позднее присоединилась и Volvo. В декабре Stellantis выразила недовольство решением Калифорнии не допустить ее к участию в соглашении, указав на необходимость урезать операции на заводах в Мичигане и Огайо, специализирующихся на производстве внедорожников, из-за местных норм по эмиссии.

Карлос Таварес, руководитель Stellantis, подчеркнул, что благодаря соглашению удастся избежать выброса от 10 до 12 миллионов метрических тонн парниковых газов на протяжении срока его действия, предоставив американским потребителям доступ к новейшим технологическим решениям компании.

Соглашение также предполагает, что Stellantis будет следовать калифорнийским экологическим стандартам, рассчитывая на общенациональные продажи. Ранее компания уже ограничивала поставки своих бензиновых автомобилей дилерам в штатах, принявших калифорнийские стандарты, увеличивая при этом продажи своих электромобилей и гибридов.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, выразил уверенность, что сотрудничество с Stellantis способствует достижению целей штата по сокращению уровня загрязнения и расширению парка экологически чистых автомобилей.