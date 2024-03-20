Hyundai Tucson и IONIQ 5 признаны лучшими семейными авто 2024 года

Hyundai вновь выделяется на сцене автомобильных наград, заслуживая признание в двух категориях конкурса U.S. News & World Report «Лучшие семейные автомобили 2024 года». Компактный SUV Tucson и электрический автомобиль IONIQ 5 были выбраны как вершины своих классов, при этом Tucson занимает первое место в категории компактных кроссоверов уже третий год подряд, а IONIQ 5 стал лучшим выбором среди семейных электромобилей благодаря его высоким стандартам безопасности и просторному салону, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Из более чем 90 конкурентов, эксперты U.S. News & World Report отобрали победителей, исходя из критериев, таких как безопасность, надежность, простор салона, удобство и возможности связи, подчеркивая важность этих характеристик для семейных автомобилей.

Рики Лао из Hyundai Motor North America поделился восторгом от полученных наград, подчеркнув стремление бренда предоставлять семьям надежные и комфортабельные автомобили.

Джон Винсент, представитель U.S. News & World Report, высоко оценил Hyundai Tucson и IONIQ 5 за их превосходное сочетание функциональности, комфорта и ценности, что делает их идеальными спутниками для семейных поездок.