Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что автомобилей Lada хватит на всех чиновников

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. Об этом сообщает life.ru.

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«Конечно, у нас производственный план на этот год более 500 тысяч автомобилей. При этом в мае мы запускаем конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus, кстати, тоже современный, комфортный автомобиль. Плюс завод в Санкт-Петербурге. В общем, для обеспечения чиновников всех уровней — и федерального, и регионального — бренда Lada и ее суббрендов точно хватит», — заявил Соколов.

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.