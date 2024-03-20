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Глава "АвтоВАЗа" Соколов: автомобилей Lada хватит на всех чиновников

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. Об этом сообщает life.ru.

Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что автомобилей Lada хватит на всех чиновников
© АвтоВАЗ
«Конечно, у нас производственный план на этот год более 500 тысяч автомобилей. При этом в мае мы запускаем конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus, кстати, тоже современный, комфортный автомобиль. Плюс завод в Санкт-Петербурге. В общем, для обеспечения чиновников всех уровней — и федерального, и регионального — бренда Lada и ее суббрендов точно хватит», — заявил Соколов.

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

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