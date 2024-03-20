Глаза АвтоВАЗа называл новую Lada Iskra динамичной и функциональной

Презентация новой модели Lada Iskra отечественного производителя АВТОВАЗ состоится в июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форму (ПМЭФ). Об этом представителям СМИ рассказал президент компании Максим Соколов.

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«Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra», – подчеркнул глава концерна.

Соколов рассказал, что ему уже удалось управлять новинкой, это произошло на полигоне предприятия.

«И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда Lada автомобиль», – констатировал президент компании.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск производства семейства автомобилей Iskra стартует в начале 2025 года. Выпуск моделей наладят на площадке АВТОВАЗа в Тольятти. ПМЭФ-2024 начнет свою работу 5 июня текущего года и продлится до 8 июня.