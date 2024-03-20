Новый владелец российского завода Hyundai регистрирует таинственный бренд Agron

Такой товарный знак по широкому перечню категорий товаров зарегистрировал AGR, которому принадлежат бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калужской области. На заявку, поданную как на новый бренд, так и на его графическое изображение, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». Уточняется, что среди перечисленных категорий товаров есть в том числе и класс транспортных средств.

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У AGR уже есть автомобильная марка Solaris. Под этим брендом на бывшем заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производят четыре модели, HS, HC, KRS и KRX, они же Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X соответственно. Их собирают из оставшихся на предприятии машинокомплектов. Не исключено, что товарный знак Agron будет использоваться в похожих целях на другом заводе, однако это лишь предположение, и никакой официальной информации об этом пока нет.

В отличие от предприятия в Санкт-Петербурге, сменившего название на «Автомобильный завод АГР», второй завод AGR в Калужской области по-прежнему простаивает. Ранее профсоюз уведомил местных рабочих, что режим простоя продлен на неопределенный срок. Перезапуск производства, по всей видимости, состоится позже в этом году.

Какие именно автомобили там будут собирать, пока неизвестно. Ранее там планировалось выпустить небольшую партию кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max — 120 машин. Их судьба пока неизвестна.