На автомобили Solaris не будет официальных прайс-листов

На прошлой неделе автодилеры начали получать автомобили марки Solaris — так теперь называются машины, которые выпускает бывший российский завод компании Hyundai. Под новым брендом публике предлагают четыре хорошо знакомых модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, включая кросс-хэтч Kia Rio X.

Как рассказали редакции Quto несколько дилеров, торгующих петербургскими «Солярисами», компания АГР, которой теперь принадлежит завод компании Hyundai, не будет устанавливать рекомендованные розничные цены: продавцы смогут определять стоимость машин самостоятельно.

В свою очередь, в пресс-службе АГР информацию прокомментировали предельно аккуратно, лишь подтвердив, что отдельный пресс-релиз, посвящённый ценам, рассылать не планируется: «На сегодняшний день предоставляем только такую информацию. В планах компании рассылки других пресс-релизов на данную тему нет».

Узнавать стоимость «Солярисов» потенциальным клиентам предлагают самостоятельно, поскольку «дилеры начали публиковать цены на своих сайтах». Кроме того, представители АГР уточнили, что большая часть отгружаемых сейчас машин — это седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC.

Как выяснила редакция Quto, седан Solaris HS реально приобрести за 2 064 000 рублей. Столько просят за машину со 123-сильным 1,6-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». В начальную версию Active Plus включены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эирбеги и система стабилизации.

Притом первая партия седанов Solaris раскуплена всего за один день. Так, в компании «Аларм-Моторс», которая является одним из дилеров марки, сообщили, что первые полученные машины HS были раскуплены... в течение суток. Аналогичная ситуация сложилась и в других автосалонах.