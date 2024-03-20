Новый Tank 330 с V6 раскупили сразу после премьеры
Топовый Tank 330 с трёхлитровым V6 объёмом 3.0 литра был представлен 16 марта. Производитель заявил, что в первую партию войдёт тысяча автомобилей, а в дальнейшем внедорожник станут выпускать ограниченными партиями. Вряд ли Tank, называя подобные цифры, рассчитывал на ажиотажный спрос.
За 72 часа после премьеры Tank 330 заказали более 3,5 тысяч человек, то есть минимум в 3,5 раза больше, чем тираж первой партии внедорожника. Покупателей не пугает цена - 330 тысяч юаней, что на 130 тысяч юаней больше - это примерно 1,2 млн рублей, чем стоит базовый Tank 300.
Tank 330 укомплектован битурбомотором V6 объёмом 3.0 литра мощностью 354 л.с. и 9 -ступенчатым "автоматом" - силовой агрегат модели достался от старшего Tank 500. Привод - передний, с отключаемой передней осью и блокировками.
Внешне Tank 330 опознаётся по силовым бамперам, расширителям арок, накладке на капот, имитирующей воздухозаборник, шильдикам "V6" тёмно-алого цвета, в салоне отличия заключаются в отделке, на подголовниках передних кресел присутствует тиснение с серией модели и типом двигателя.