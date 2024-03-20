Новый Tank 330 с V6 раскупили сразу после премьеры

Топовый Tank 330 с трёхлитровым V6 объёмом 3.0 литра был представлен 16 марта. Производитель заявил, что в первую партию войдёт тысяча автомобилей, а в дальнейшем внедорожник станут выпускать ограниченными партиями. Вряд ли Tank, называя подобные цифры, рассчитывал на ажиотажный спрос.

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За 72 часа после премьеры Tank 330 заказали более 3,5 тысяч человек, то есть минимум в 3,5 раза больше, чем тираж первой партии внедорожника. Покупателей не пугает цена - 330 тысяч юаней, что на 130 тысяч юаней больше - это примерно 1,2 млн рублей, чем стоит базовый Tank 300.

Tank 330 укомплектован битурбомотором V6 объёмом 3.0 литра мощностью 354 л.с. и 9 -ступенчатым "автоматом" - силовой агрегат модели достался от старшего Tank 500. Привод - передний, с отключаемой передней осью и блокировками.

Внешне Tank 330 опознаётся по силовым бамперам, расширителям арок, накладке на капот, имитирующей воздухозаборник, шильдикам "V6" тёмно-алого цвета, в салоне отличия заключаются в отделке, на подголовниках передних кресел присутствует тиснение с серией модели и типом двигателя.