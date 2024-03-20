Назван самый надежный автомобиль в России

Кроссоверу Subaru Forester присвоено почетное звание самого надежного нового автомобиля на российском рынке среди всех представленных в РФ марок с учетом, в том числе, параллельного импорта. Это следует из итогов ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России», подведенных в пресс-центре ТАСС в среду, 20 марта.

Без учета иномарок, поставляемых по параллельному импорту, самым надежным новым автомобилем признан отечественный внедорожник LADA Niva Legend.

Самым современным автомобилем оказался китайский Exeed RX, а лучшим многоцелевым автомобилем большинство респондентов назвали вседорожный универсал LADA Largus Cross. Сегмент семейных автомобилей возглавил китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

Отдельная часть исследования касалась автомобилей с пробегом. Так, в номинации «Автолегенда» победу одержал внедорожник LADA 4×4 (Niva Legend с прежним названием), а вторым и третьим после него стали универсал Audi A6 allroad и спорткар Chevrolet Camaro.

В номинации «Выгодная покупка» победила японская Toyota Corolla, а в «тройку» лидеров вместе с ней вошли кроссовер Toyota RAV 4 и LADA Granta.

«Исследовательский проект „Рейтинги“ в рамках национальной премии „Автомобиль года в России“ появился 10 лет назад, с тех пор он является хорошо зарекомендовавшим себя инструментом анализа российского автомобильного рынка. По сути, „Рейтинги“ — это большое размышление потребителя, которое дает более значимый материал для обсуждений, выводов, формирования представления об актуальных рыночных тенденциях», — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.