Перечислены последствия отмены транспортного налога

Возможная отмена транспортного налога приведет к росту акцизов и цены на топливо, что отразится на стоимости грузоперевозок. Такое мнение в интервью «Известиям» выразила главный бухгалтер ГК Альфа-Лизинг Ольга Каневская.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что по закону неиспользование транспортного средства не избавляет от необходимости уплаты налога, так как это зависит от регистрации машины, а не от того, используется она или нет.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене обязательного транспортного налога, подчеркнув, что более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов.

Однако Ольга Каневская заметила, что транспортный налог заложен в том числе и в стоимость товаров и его величина является неизменной на протяжении длительного периода времени.

«В то время как акцизы на топливо повышаются с регулярной периодичностью, и новый резкий скачок ставок может сказаться на индексе потребительских цен», - считает эксперт.

Также отмена этого налога может привести к тому, что владельцы бюджетных транспортных средств или грузовых авто будут платить больше, но уже в виде акциза, а вот владельцы люксовых автомобилей будут экономить на их содержании, так как не всегда пользуются ими постоянно, заметила главный бухгалтер ГК Альфа-Лизинг.

«Если же взглянуть на дорожную ситуацию в часы пик в городах-миллионниках, то кажется, что количество автомобилистов, которые используют авто несколько раз в год для выезда на дачу, скорее находится на уровне статистической погрешности, чтобы всерьез говорить о них, как о причине отмены транспортного налога в связи с его несправедливостью», - уверена она.

Напомним, что до 2022 года владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере взимался за машины стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. А тройной налог оплачивали владельцы автомобилей, стоимостью 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет, а также за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.

В результате принятых поправок в законодательство в 2023 году тройной налог остался только для автомобилей стоимостью 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет. При этом были убраны коэффициенты 1,1 и 2 для машин стоимостью до 10 миллионов рублей.