АвтоВАЗ переименовал «драйверскую» LADA Granta

«Драйверская» LADA Granta Drive Active, которая прошлым летом начала продаваться в новом для себя кузове «лифтбек», сменила название. Для унификации со спортивной линейкой LADA Vesta «АвтоВАЗ» переименовал эту версию в Sportline, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.

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«Унификация названий с линейкой Vesta», — заявил «Автоновостям дня» представитель «АвтоВАЗа», подтверждая отказ от названия Drive Active в пользу Sportline.

Напомним, производством LADA Granta Drive Active/Sportline занимается дочернее предприятие «АвтоВАЗа» — компания LADA Sport, которая тоже базируется в Тольятти и давно специализируется на спортивных автомобилях LADA.

В модельном ряду «АвтоВАЗа» и конкретно в семействе Granta версия Drive Active считается промежуточным вариантом между стандартной моделью и спортивной 118-сильной Granta Sport. У этих седанов и лифтбеков те же стоковые двигатели (8-клапанный 90-сильный и 16-клапанный 106-сильный), но более «поджатая» подвеска с уменьшенным на 18 мм клиренсом и сдержанно спортивный дизайн.

Внешне исполнение Drive Active (теперь уже Granta Sportline) отличается аэродинамически выверенным обвесом с иной пластикой бамперов и красным декором, заниженным силуэтом, хромированным наконечником выхлопного патрубка и оригинальными 15-дюймовыми литыми дисками с ажурным рисунком спиц, черным лаком и алмазной полировкой.

Салон «драйверской» Granta тоже оформлен по-спортивному. Этот образ подчеркнут особыми передними сиденьями с анатомическим рельефом, развитой боковой поддержкой и логотипами LADA Sport, кожаной оплеткой руля с яркой нулевой отметкой и красной строчкой, кожаной отделкой рычага коробки передач и красной цветовой темой на шкалах приборной панели.

Цены на версию Drive Active после смены названия остались прежними. Седан в таком исполнении по-прежнему предлагается в двух уровнях оснащения: Comfort с 90-сильным мотором за 1 034 900 рублей и Comfort'23 с 90-сильным и 106-сильным двигателями: с первым он стоит 1 143 900 рублей, а со вторым — 1 192 900 рублей.

На лифтбек эти цены на 30-40 тысяч выше: 1 064 900 рублей (Comfort, 90 л.с.), 1 183 900 рублей (Comfort'23, 90 л.с.) и 1 232 900 рублей (Comfort'23 106 л.с.) соответственно.