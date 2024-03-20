Прототип нового Audi Q3 угодил в кювет во время тестов

Последний прототип Audi Q3 столкнулся с непредвиденными обстоятельствами во время испытательного пробега, когда не справился с управлением и скатился в кювет. Этот случай подтвердил существующие догадки о том, что у автомобилей Audi могут быть проблемы с контролем управляемости. Все же, несмотря на эту неприятность, ожидания от предстоящего запуска обновленного компактного внедорожника Q3, который впитает в себя дизайнерские особенности электромобиля Q6 e-tron, остаются высокими. Эта модель предназначена стать достойным соперником таких автомобилей как BMW X1, Mercedes GLA и Alfa Romeo Tonale.

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С момента выпуска нынешнего поколения в 2018 году, представление новой версии предвидится уже в ближайшем будущем, возможно, к концу текущего года или на начало следующего. Фото, сделанные до инцидента, выявляют некоторые детали внешнего облика новинки, несмотря на маскировку. Автомобиль будет выделываться обновленным агрессивным фронтальным дизайном с более узкими фарами и широкой решеткой радиатора, напоминая облик Q6 e-tron, пишет 32CARS.RU.

Также проглядываются отдельные элементы LED-фар, подобные использованным в Q6 e-tron, что предоставит возможность настройки дневных ходовых огней. Предполагается, что новый Q3 будет обладать увеличенными размерами по сравнению с предыдущей моделью, что добавит пространства в салоне. Задняя часть автомобиля будет украшена скромным спойлером и задними фонарями, вдохновленными новым Q8 e-tron, скорее всего, без характерной для электромобилей Audi светодиодной полосы.

Ожидается, что новый Q3 предложит один из последних двигателей внутреннего сгорания марки, в том числе бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 литра TSI, а также дизельные 2,0 литра TDI. Возможно, некоторые версии будут оснащены системой мягкого гибрида на 48 вольт, направленной на повышение эффективности использования топлива.