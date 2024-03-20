Компания Volvo получила заказ на 100 электрогрузовиков от DFDS

Volvo Trucks продолжает играть ведущую роль в продвижении экологически чистых транспортных решений, заключив крупный контракт с DFDS на поставку еще 100 электрических грузовиков. Этот шаг значительно увеличивает электрический автопарк DFDS до 225 единиц, делая его самым крупным в Европе среди электрогрузовиков большой грузоподъемности, пишет 32CARS.RU.

© volvotrucks.com

Повторный заказ от DFDS, ведущей логистической компании в Северной Европе, подчеркивает их стремление соответствовать возрастающему спросу на экологически чистые транспортные услуги. Этот новый заказ помогает DFDS существенно сократить свой углеродный след в атмосфере. Из 125 электрогрузовиков Volvo, приобретенных ранее, 95 уже функционируют в странах, таких как Швеция, Дания, с дополнительными поставками ожидаемыми в 2024 году. Эти электрогрузовики не только способствуют уменьшению выбросов углекислого газа, но и предстоят расширению операций DFDS в таких странах, как Великобритания и Ирландия, с использованием обновленных моделей Volvo FH Electric и FM Electric для повышения энергоэффективности.

Помимо текущего успеха, DFDS целенаправленно движется к электрификации не менее 25% своего грузового автопарка к 2030 году, подчеркивая их приверженность устойчивому развитию. Volvo Trucks, с момента представления первого электрогрузовика в 2019 году, реализовала свою продукцию в 45 странах по всему миру, предложив широкий спектр восьми электрических моделей, способных удовлетворить разнообразные транспортные потребности.