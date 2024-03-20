Tesla выпустила новое обновление ПО для электропикапа Cybertruck

Tesla активно работает над обновлением программного обеспечения для своего футуристического пикапа Cybertruck, направленным на минимизацию функциональных различий между ним и другими автомобилями производителя. Последняя версия обновления 2024.8.4 привносит в Cybertruck дополнительные функции, приближая его к функционалу «собратьев» по бренду, включая такие опции, как интеллектуальные стеклоочистители, установку предела заряда аккумулятора и мониторинг пробега шин с их последующим сбросом.

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С началом доставки автомобилей в прошлом году первые пользователи Cybertruck выявили определенные ограничения в возможностях по сравнению с первоначально объявленными характеристиками 2019 года, в том числе отклонения в автономности движения и времени зарядки. В ответ Tesla интегрировала в Cybertruck эксклюзивные технологии, отсутствующие у других моделей, пишет 32CARS.RU.

К таким технологиям относятся система управления «руль-по-проводам», заменяющая традиционные механические системы, и обновленная 48-вольтовая электросистема. Разработка этих уникальных компонентов потребовала создания отдельного программного обеспечения, что делает Cybertruck особенным среди автопарка Tesla и объясняет его отстающие функции. Тем не менее, компания неустанно стремится устранить эти различия. С обновлением 2024.8.4 Cybertruck получил улучшенные автоматические стеклоочистители, основанные на анализе изображений с камер, а не на срабатывании датчика дождя.

Кроме того, были добавлены специализированные функции, такие как система оповещения о подключенном прицепе и возможность подключения двух пар Bluetooth-наушников для пассажиров заднего ряда, дополняя возможности просмотра контента на заднем экране. Эти новшества повышают привлекательность Cybertruck для энтузиастов Tesla, предоставляя доступ к новейшим разработкам в мире электрических транспортных средств.