АвтоВАЗ выпустил половину всех машин в РФ

Это следует из свежего отчёта аналитического агентства «Автостат». Выяснилось, что каждый второй автомобиль в стране сошёл с конвейера в Тольятти.

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По подсчётам специалистов «Автостата», в 2023 году автозаводы в России смогли собрать 730,4 тысячи единиц автомобильной техники. Почти половину из этого объёма — 48% — произвёл АвтоВАЗ. Вторым по мощности автозаводом стал тульский «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», собравший 13,6% всех автомобилей. На долю этой площадки приходится каждое седьмое автотранспортное средство. Тульский завод стал лидером по производству иномарок.

Российский ГАЗ, для сравнения, выпустил 9,8% совокупного объёма автомобилей (каждая десятая машина). Остальные предприятия — КамАЗ, УАЗ, «Автотор» и «Москвич» — собрали менее 7% машин каждое: 6,4%, 4,9%, 4% и 3,3% соответственно.

Ранее, напомним, стало известно, что бывший завод Volvo намерен удвоить производство. Организована конвейерная сборка.