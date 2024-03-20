Компания Skoda огласила прайс нового кроссовера Kodiaq

Skoda раскрыла ценники на новейшую версию своего востребованного SUV Kodiaq для рынков Европы, представляя покупателям две эксклюзивные модификации: лимитированную серию First Edition и премиальную Business Edition. Переработанный Kodiaq подвергся обширным улучшениям и сделал шаг в направлении электрификации, предлагая выбор между мягким гибридным и плагин-гибридным вариантами двигателя.

© Wikimedia Commons

В то время как базовая цена пока остается неизвестной, издание First Edition предложено по цене от 44 990 евро (около 4,5 млн рублей), делая его значительно более доступным по сравнению с базовым вариантом прошлого поколения, пишет 32CARS.RU. В комплектации First Edition установлен 150-сильный мягкий гибридный двигатель 1.5 TSI, а также расширенный список опций, включая LED матричные фары, трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, 10-дюймовую цифровую приборную панель и сенсорный экран информационно-развлекательной системы того же размера.

Business Edition, предлагаемая по цене 47 990 евро (примерно 4,8 млн рублей), дополнительно оснащена 13-дюймовым мультимедийным экраном, электрорегулировкой водительского сидения, улучшенной отделкой сидений, парковочными датчиками и адаптивным круиз-контролем.

Цены на другие модели Kodiaq, включая варианты с плагин-гибридным двигателем, будут опубликованы вскоре. Предзаказ на First Edition и Business Edition уже доступен, с ожидаемым прибытием первых автомобилей к дилерам в Европе к концу апреля.