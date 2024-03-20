Лимитированный Lexus LFA выставлен на продажу

Lexus LFA 2012 года, являющийся 107-м автомобилем из ограниченной серии в 500 экземпляров, выставлен на продажу. Этот суперкар, разработанный под руководством Кенго Мацумото, выделяется своим аэродинамическим дизайном с кузовом и шасси из углеродного волокна. Окрашенный в яркий Absolutely Red цвет LFA обладает тройными центральными выхлопными трубами, биксеноновыми фарами HID и задним антикрылом, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Интерьер автомобиля предлагает высший уровень комфорта и роскоши с кремовыми кожаными сиденьями, оборудованными подогревом и электрорегулировками, а также передней панелью и дверными картами с акцентами из углеродного волокна. К особенностям технического оснащения относятся климат-контроль, аудиосистема Mark Levinson с 12 динамиками и информационно-развлекательная система с навигацией и камерой заднего вида.

Сердцем LFA является 4,8-литровый двигатель V10, разработанный совместно с Yamaha, обеспечивающий 552 л.с. мощности. Автомобиль оснащен 6-скоростной секвентальной коробкой передач Aisin, дифференциалом Torsen и тормозной системой Brembo с карбон-керамическими дисками. Комплектация включает эксклюзивный набор багажа Tumi и другие аксессуары, подчеркивающие уникальность LFA № 107. Этот Lexus LFA не просто автомобиль, это исключительное произведение инженерного искусства и дизайна, предлагающее уникальный опыт для коллекционеров и ценителей эксклюзивных авто.