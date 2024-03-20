Руководитель Audi заявил о своей приверженности электромобильной стратегии

Audi, известный производитель автомобилей и член группы Volkswagen, подчеркивает свою твердую решимость развивать сектор электрических автомобилей, несмотря на испытываемые компанией вызовы в текущем году. Эту информацию поделился генеральный директор Audi Гернот Деллнер на событии в Ингольштадте, Германия.

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Деллнер объявил, что Audi планирует представить свой финальный автомобиль с ДВС в 2026 году, продолжая следовать установленному графику, хотя и оставляет простор для гибкости в подходах. Компания стремится к тому, чтобы до конца десятилетия доход от электромобилей достиг уровня дохода от машин на бензине, пишет 32CARS.RU.

2024 год обозначен как год, когда Audi может ожидать снижения продаж, связанное с предстоящим обновлением модельного ряда, что приведет к временному уменьшению поставок до момента выхода новых автомобилей. В планах — выпуск полностью электрического Q6 e-tron, разработанного в сотрудничестве с Porsche, электрической версии A6 и обновленных A5 и Q5 с ДВС.

Финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер охарактеризовал 2024 год как «переходный», ожидая, что он окажется более сложным, чем предыдущий. Прогнозируется уменьшение денежных потоков до 2,5-3,5 миллиарда евро из-за инвестиций в модельный ряд и потенциальных рисков. Риттерсбергер упомянул о стратегии сокращения затрат для достижения 14% рентабельности продаж, оптимизируя процессы продаж и снижая затраты на производство, не углубляясь в детали.

Audi ожидает, что доходы в текущем году составят 63-68 миллиардов евро, что ниже, чем в прошлом году, с прогнозируемой прибыльностью продаж 8-10% после 9% в 2023 году. Эти прогнозы подчеркивают, что, несмотря на препятствия, Audi остается верна своему курсу на активное развитие электромобильного направления, видя в нем основу для будущего роста и стабильности на международном уровне.